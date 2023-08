Libia: presidente Menfi, necessario unificare esercito e istituzioni statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È importante unificare l’esercito e le istituzioni statali in Libia, superando le divisioni tribali. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio presidenziale della Libia, Mohamed Menfi, in occasione dell’83 esimo anniversario della fondazione dell’esercito libico. “Una patria e un esercito che superano le divisioni tribali sono necessari per evitare altri anni di guerra civile”, ha spiegato Menfi, sottolineando la necessità di difendere l’unità della Libia. Menfi ha ribadito l’impegno del Consiglio presidenziale nel garantire “la costruzione di un esercito moderno e forte”.(Lit)