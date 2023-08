Brasile: Congo e Indonesia si uniscono a Paesi amazzonici su impegno comune per le foreste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Congo, Indonesia e Saint Vincent e Grenadine si uniscono ai Paesi amazzonici in un impegno comune a difesa delle foreste pluviali del mondo e nella critica ai Paesi sviluppati. È quanto emerge nella dichiarazione congiunta dei paesi dell'Organizzazione del Trattato della cooperazione amazzonica (Acto) con gli altri che ospitano foreste tropicali in Africa e Asia. Il documento è stato firmato nel secondo e ultimo giorno di vertice sull'ambiente in Amazzonia organizzato dal presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva a Belem, nello stato di Parà. (segue) (Brb)