Brasile: Congo e Indonesia si uniscono a Paesi amazzonici su impegno comune per le foreste (4)

- In una nuova stoccata nella dichiarazione firmata a Belem si esprime "preoccupazione per il mancato rispetto, da parte di alcuni paesi sviluppati, dei loro obiettivi di mitigazione e ricordiamo la necessità che i paesi sviluppati guidino e accelerino la de-carbonizzazione delle loro economie, raggiungendo la neutralità delle emissioni di gas serra il prima possibile e preferibilmente prima del 2050". Congo, Indonesia e paesi amazzonici affermano inoltre che "la cooperazione internazionale è il modo più efficace per sostenere il nostro impegno sovrano per ridurre le cause della deforestazione e del degrado forestale" e per questo condannano "l'adozione di misure per combattere il cambiamento climatico e proteggere l'ambiente, comprese misure unilaterali, che costituiscono un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile o una restrizione dissimulata al commercio internazionale". (segue) (Brb)