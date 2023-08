Usa: fonti, dipartimento di Giustizia ha ottenuto mandato di perquisizione account Twitter di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il team del consigliere speciale del dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Jack Smith, ha ottenuto a gennaio un mandato di perquisizione dei documenti relativi all'account Twitter dell'ex presidente Donald Trump, e un giudice ha imposto una multa di 350 mila alla società per un ritardo nel rilasciare l'autorizzazione. È quanto emerge dai documenti del tribunale rilasciati oggi e trapelati sui media Usa. Dai documenti emerge che Smith ha ottenuto un mandato di perquisizione che ordinava a Twitter di rilasciare dati e informazioni relativi all'account Twitter di Trump, nonché un accordo di non divulgazione che vietava a Twitter di divulgare il mandato di perquisizione. Smith ha accusato Trump, in un atto d'accusa non sigillato la scorsa settimana, di aver cospirato per sovvertire la volontà degli elettori e di tentare di aggrapparsi al potere dopo aver perso le elezioni del 2020 a favore del democratico Joe Biden. Trump, un repubblicano, si è dichiarato non colpevole di accuse tra cui la cospirazione per frodare gli Stati Uniti e l'ostruzione della certificazione della vittoria di Biden da parte del Congresso. (Was)