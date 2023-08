Niger: Cgil condanna colpo di stato militare e auspica elezioni democratiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cgil condanna il colpo di stato militare che il 26 luglio 2023 ha rovesciato il governo democraticamente eletto di Mohamed Bazoum e auspica - si legge in una nota - che venga immediatamente intrapresa la strada della diplomazia per riportare il rispetto dello stato di diritto, scongiurare un nuovo conflitto armato che arrecherebbe danni incalcolabili ad una delle popolazioni fra le più povere al mondo. L'Africa e il mondo intero non possono permettersi un altro conflitto armato. In questo periodo di transizione "restiamo a fianco del popolo nigerino, comprendendone le richieste di democrazia, giustizia sociale e indipendenza dalle ingerenze esterne di matrice neocoloniale. Consideriamo inaccettabili - prosegue la nota - i ricatti da parte di Paesi occidentali che vedono sussidi economici dipendere da processi di esternalizzazioni delle frontiere". A tal proposito "ricordiamo la presenza del deposto primo ministro nigerino al Summit del cosiddetto 'Rome process' organizzato dal governo italiano il 23 luglio a Roma. Tali politiche securitarie e di esternalizzazione delle frontiere hanno fomentato ulteriori disuguaglianze, povertà, lavoro forzato, minorile e le più gravi forme di sfruttamento". (segue) (Com)