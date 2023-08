Udc: Terrinoni e Bertucci eletti al Municipio VI prendono distanze da partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri del Municipio Roma VI Massimiliano Terrinoni e Anna Bertucci - eletti con la lista Udc Forza Italia e iscritti a Unione di centro - in una nota affermano: "La decisione di Marco Di Stefano a fronte di episodi gravi subiti, non può che farci prendere le distanze dall'Udc e seguire il suo percorso, qualunque esso sia. Insieme all'amico Marco Di Stefano - spiegano - avevamo intrapreso un difficile percorso per ricostruire lo scudo crociato nel Lazio; c'eravamo riusciti vedendoci rappresentati nei Municipi, in Roma Capitale, nella Città Metropolitana e infine con Nazzareno Neri in Regione. La decisione di Di Stefano - concludono - a fronte di episodi gravi subiti, non può che farci prendere le distanze dall'Udc e seguire il suo percorso, qualunque esso sia". (Com)