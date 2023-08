Udc: Avveduto eletto al Municipio VII prende distanze da partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere di Udc al Municipio Roma VII, Luigi Avveduto, in una nota afferma: "Dopo aver ascoltato le ragioni che hanno portato Marco Di Stefano a lasciare l'Udc, non posso non associarmi alla sua scelta. Spesso in politica come nella vita si è vittime di ingratitudine - prosegue - e dopo aver ascoltato le ragioni che hanno portato Marco Di Stefano a lasciare l'Udc, non posso non associarmi alla sua scelta, essendo venuti meno i presupposti per un progetto politico di lungo termine. Condivido le motivazioni di Marco in virtù del fatto che si è sacrificato per costruire una squadra di eletti in tutti gli enti della Regione Lazio, da Roma Capitale, alla Città Metropolitana, ai Municipi e finanche alla Regione Lazio, senza i quali il partito non sarebbe rappresentato. Un vero peccato per tutti noi - prosegue -, ma in politica come nella vita la difesa della propria dignità non ha prezzo. Lavorerò con Marco per non disperdere il patrimonio politico e culturale nell'interesse del bene comune, modo di fare che ha portato questo gruppo sempre ad ottenere grandi consensi. Il mio futuro politico sarà sempre nel centrodestra - conclude -, nel rispetto delle mie origini e dei miei valori, lì dove mi sono sempre battuto per gli ultimi e per le politiche della sicurezza e dei valori cristiani". (Com)