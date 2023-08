Mobilità: fonti Mimit, fisiologico che Ue chieda notizie su misure contro caro voli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal canto suo - spiegano le fonti del ministero - Enac ha poi osservato come in occasione del deragliamento del treno merci nei pressi della stazione di Firenze Castello o dell’alluvione in Emilia-Romagna, e dunque in seguito a eventi catastrofali che hanno determinato un’impennata della domanda di trasporto aereo causata dalla soppressione dei collegamenti ferroviari e dall’inagibilità di alcuni tratti autostradali, è conseguito un eccessivo incremento dei prezzi dei biglietti aerei che, on riferimento a specifiche rotte domestiche, sono arrivati a toccare anche i 1.000 euro l’uno. Tutti esempi che dimostrano come il libero mercato in questa vicenda c’entri poco o nulla, mentre sembra entrarci molto la speculazione causata dalla scarsa concorrenza e il mancato contrasto ai comportamenti distorsivi della normale dinamica domanda-offerta. (Rin)