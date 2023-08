Brasile-Emirati Arabi: Lula incontra presidente Cop28, focus su transizione energetica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I due hanno anche discusso del potenziale di cooperazione tra Emirati Arabi Uniti e Brasile in aree come la transizione energetica e gli investimenti nelle infrastrutture. Ahmed al-Jaber ha portato i saluti del presidente degli Emirati Arabi Uniti ed emiro di Abu Dhabi, lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan, e la volontà di approfondire i rapporti tra i due Paesi. Il presidente Lula ha sottolineato che venerdì, 11 agosto, il governo federale lancerà il Programma di accelerazione della crescita (Pac), un'iniziativa che prevede centinaia di progetti infrastrutturali in tutto il Paese e che potrebbero ricevere investimenti da altri Paesi", conclude il comunicato. (Brb)