Brasile: giudice Barroso eletto presidente della Corte suprema federale

- I giudici della Corte suprema federale (Stf) del Brasile hanno eletto il ministro Luis Roberto Barroso come nuovo presidente. Il mandato è di due anni e l'insediamento è fissato per il giorno 28 settembre. Il vicepresidente dell'Stf sarà il ministro Edson Fachin. La successione alla guida della Corte suprema segue l'ordine di anzianità. I giudici scelgono il membro più anziano della corte. Il secondo più anziano diventa il vice. Il mandato dell'attuale presidente, Rosa Weber, scade il 2 ottobre, quando il ministro compie 75 anni e dovrà andare in pensione obbligatoriamente. (Brb)