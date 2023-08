Libia: premier Governo unità nazionale Dabaiba, la guerra è finita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra interna alla Libia è finita e i libici non useranno le armi l’uno contro l’altro. Lo ha dichairato il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, durante il suo discorso pronunciato in occasione dell’83esimo anniversario della fondazione dell’esercito libico. “Il denaro non sarà più speso per le guerre ma per ricostruire l’esercito e le infrastrutture”, ha proseguito il premier, spiegando che la popolazione ha scelto la strada “verso le elezioni”.(Lit)