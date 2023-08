Udc: lasciano i big al Comune di Roma e alla Regione Lazio, partito locale rischia crollo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La decisione di Di Stefano, a fronte di episodi gravi subiti, non può che farci prendere le distanze dall’Udc e seguire il suo percorso, qualunque esso sia", hanno detto i consiglieri del Municipio VI, Terrinoni e Bertucci. "Spesso in politica come nella vita, si è vittime di ingratitudine. Dopo aver ascoltato le ragioni che hanno portato Di Stefano a lasciare l’Udc, non posso non associarmi alla sua scelta, essendo venuti meno i presupposti per un progetto politico di lungo termine", ha aggiunto dal Municipio VII, Avveduto. Così in breve tempo anche Neri ha reso pubblica la sua posizione. "Da questo momento il mio comportamento nei confronti dell’Udc seguirà in tutto quello del consigliere comunale Marco Di Stefano di cui condivido comportamenti e scelte", ha detto il consigliere regionale. Neri ha precisato di essere "rimasto attonito" per "il tenore e i contenuti di una censura della lettera inviata dal segretario politico dell’Udc Lorenzo Cesa al consigliere comunale Marco Di Stefano che già da tempo ha preso le distanze dalle scelte politiche e organizzative di un partito in cui l’unica cosa che si nota è la completa assenza di democrazia, tanto da mancare da piu di dieci anni un congresso nazionale, che per statuto dovrebbe essere convocato ogni due anni". Il consigliere regionale ha chiarito inoltre: "Al pari del consigliere Di Stefano sono stato eletto come indipendente". E infine ha sottolineato che l’uscita dalla Udc di Di Stefano "autore del ritorno dello scudo crociato in Campidoglio, nella Città Metropolitana di Roma e alla Regione Lazio, spiace molto per l'impegno fino a oggi profuso nel radicamento del partito a Roma e nel Lazio". In passato, prima che Regino Brachetti fosse nominato commissario del partito nel Lazio, era circolato per il ruolo di guida della Udc regionale quello di Marco Di Stefano. (Rer)