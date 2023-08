Sardegna: incendio di luglio nelle campagne di Villacidro, arrestato presunto piromane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è poi accertato anche che M.B. avrebbe avuto un movente specifico nei confronti del proprietario del terreno, che da tempo minacciava. L'incendio sarebbe stato innescato versando della benzina al suolo ed appiccando le fiamme, che si sono così sviluppate immediatamente. Viste le circostanze, è stata informata la Procura della Repubblica di Cagliari. Alla luce dei gravi indizi di colpevolezza raccolti, e considerata in particolare la pericolosità del soggetto che concretamente poteva reiterare il reato con condotte ancora più gravi, il Pubblico Ministero ha richiesto al Giudice per le indagini preliminari l'applicazione di misura cautelare in carcere che è stata eseguita oggi. L'uomo dopo la notifica del provvedimento è stato condotto al Carcere di Uta a disposizione del Giudice. (Rsc)