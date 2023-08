Slovenia: Fajon, importo fondi Ue per inondazioni più alto di nostre aspettative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'importo dei fondi stanziati dall'Unione Europea per aiutare la Slovenia a riparare le conseguenze del maltempo è "significativamente più alto" di quanto ci si potesse aspettare. Lo ha affermato la ministra degli Esteri slovena Tanja Fajon, citata dalla stampa di Lubiana. La ministra ha però sottolineato che i tempi sono "molto brevi" per analizzare la situazione, preparare una valutazione completa dei danni dovuti alle inondazioni e presentare una richiesta per i prestiti. "Dovremo lavorare molto duramente per mettere insieme queste analisi", ha detto Fajon. La ministra ha quindi aggiunto che ogni giorno riceve offerte di aiuto non solo dai governi, ma anche da organizzazioni umanitarie e filantropiche, nonché da privati. "Ci sono già così tanti aiuti promessi che è difficile coordinare ciò di cui tutti hanno bisogno", ha sottolineato Fajon. La ministra slovena ha quindi ringraziato gli omologhi dei Paesi dell'Ue e della Nato per l’aiuto e ha chiesto loro "ponti ausiliari, elicotteri militari, attrezzature da costruzione per la rimozione dei detriti e la pulizia dei canali torrentizi". (Seb)