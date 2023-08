Salario minimo: Calenda, abbassare toni prima di incontro, accordo è atto di responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Sarebbe utile tenere i toni bassi prima dell'incontro sul salario minimo. Lo scrive su X (ex Twitter) il leader di Azione, Carlo Calenda. “Capisco che sedersi intorno ad un tavolo insieme, senza pregiudizi e preconcetti, è per tutti difficile. Capisco che la tentazione di restare chiusi nelle rispettive trincee è rassicurante. Comprendo che ‘l'area di conforto’ della politica è lo scontro e non l'incontro. Ma cercare un accordo è un atto di responsabilità nei confronti del paese e di 3,5 milioni di lavoratori poveri. Proviamoci con buona volontà”, aggiunge. (Rin)