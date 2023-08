Agricoltura: Coldiretti Lazio, bene incontro con assessore Righini per filiera lattiero-casearia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri, in una nota esprime "soddisfazione per l'incontro con l'assessore regionale all'Agricoltura, Giancarlo Righini". Coldiretti Lazio "ha riscontrato la sua disponibilità a sostenere progetti che aiutino a far crescere il valore della filiera del latte fresco di Roma e del Lazio, anche con strumenti di tipo finanziario". Tra le istanze emerse "anche quelle relative alla necessità di avviare una campagna di sensibilizzazione all'uso del latte fresco di Roma e del Lazio e all'urgenza di lavorare ad un potenziamento delle politiche legate al Km0 - spiega -. Un modello, questo, che contraddistingue i mercati di Campagna Amica, riduce l'impatto ambientale e abbatte i costi relativi al trasporto del prodotto. La promozione del made in Italy, è una risorsa locale ed è espressione di identità del nostro territorio, oltre a garantire una maggiore sicurezza ai consumatori, che sono sempre più sensibili alla salubrità dei prodotti". (segue) (Com)