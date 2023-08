Agricoltura: Coldiretti Lazio, bene incontro con assessore Righini per filiera lattiero-casearia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'incontro con l'assessore Righini "è stato affrontato anche il tema relativo ai costi di produzione troppo alti e la necessità di introdurre incentivi volti a modernizzare gli impianti esistenti - prosegue Granieri -. L'assessore Righini ha anche annunciato un bando a settembre dedicato all'agrisolare, per ridurre i costi dell'energia, che si ripercuotono sull'economia delle imprese agricole, in un momento già particolarmente difficile, dovuto anche all'aumento dei costi delle materie prime. Un tema che sta particolarmente a cuore a Coldiretti Lazio - conclude - che proprio nella nostra Regione ha lanciato a livello nazionale con Giovani Impresa Coldiretti una raccolta firme contro il fotovoltaico a terra, che consuma suolo agricolo produttivo, promuovendo l'installazione di pannelli solari sui tetti delle aziende, così come molti agricoltori stanno facendo per abbattere i costi". (Com)