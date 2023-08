Zambia: incitamento alla disobbedienza civile, leader di opposizione accusato e rilasciato su cauzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito socialista dello Zambia, Fred M'membe, è stato accusato di diffamazione e rilasciato su cauzione per una serie di controversi post pubblicati sui social media. Il capo della polizia, Graphael Musamba, ha rivelato oggi in un briefing con la stampa che le recenti dichiarazioni di M'membe rasentano l'incitamento alla "disobbedienza civile" contro il governo. “Il suo riferimento alle giunte militari in Africa occidentale significa solo una cosa: destabilizzare la pace di cui gode il Paese. È questo il socialismo di cui sta predicando, che porta colpi di Stato militari?", ha detto. M'membe, da parte sua, ha negato ogni accusa nei suoi confronti e ha continuato a rilasciare dichiarazioni online, affermando che è stato emesso un nuovo ordine alla polizia e ad altre forze dell'ordine per prendere pieno possesso di tutti i suoi dispositivi elettronici: telefoni, laptop e altri effetti personali. M'membe, che è un giornalista diventato politico, è stato in passato proprietario del quotidiano "Post", che è stato chiuso nel 2016 per il il presunto rispetto degli obblighi fiscali. (Res)