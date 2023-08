Fvg: assessore Protezione civile, fondamentale supporto ordini professionali per stime danni maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Professionisti e ordini professionali sono di supporto fondamentale per effettuare stime certificate dei danni causati dal maltempo e dei costi necessari per i ripristini. Lo ha detto l'assessore regionale alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che oggi a Udine ha incontrato i rappresentanti degli ordini professionali per illustrare le modalità di ristoro dei danni causati dalle ripetute ondate di maltempo che si sono abbattute nelle settimane scorse sulla Regione. “Fino a oggi abbiamo fatto una ricognizione che ci consentirà di arrivare a una dimensione di quello che sarà il fenomeno in termini di danno. Adesso passiamo alla fase più puntuale”, ha spiegato Riccardi, comunicando l’imminente messa disposizione di moduli che serviranno a privati e imprese per presentare la domanda di contributo. “I professionisti sono il fondamentale supporto per le stime certificate dei danni con i costi necessari per i ripristini. Avremo una trentina di giorni per poterlo fare e quindi per raccogliere le informazioni che riguarderanno attività produttive, i privati e il patrimonio pubblico”, ha aggiunto l’assessore chiedendo il supporto del sistema professionale “che ha le competenze e la titolarità per comporre, anche dal punto di vista tecnico, i valori economici dei lavori che auspichiamo potranno essere finanziati anche dallo Stato”. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti degli ordini degli ingegneri, architetti, dottori agronomi e dottori forestali, i collegi dei geometri e geometri laureati delle province di Gorizia, Udine, Trieste e Pordenone, e dell'ordine dei periti industriali del Friuli Venezia Giulia. (Frt)