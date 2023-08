Imprese: Signorini nuovo amministratore delegato di Iren

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato di Sindacato dei soci pubblici azionisti di Iren ha indicato questa mattina Paolo Emilio Signorini come nuovo amministratore delegato dell’azienda. “Il confronto tra i sindaci di Torino, Reggio Emilia e Genova si è svolto in un contesto di piena collaborazione, totale condivisione ed unità di intenti e di vedute circa il futuro dell'azienda”, si legge nella nota diffusa dal Comune di Torino. Signorini ha svolto come ultimo incarico quello di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. (Rpi)