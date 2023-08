Roma: Ferraro (LcG), auguri a nuovo consiglio di amministrazione, rilanciamo eccellenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere capitolino della Lista civica Gualtieri, Rocco Ferraro, in una nota afferma: "Oggi la commissione Bilancio di Roma Capitale ha votato i nuovi membri del Consiglio di amministrazione della Centrale del Latte, ora attendiamo l'assemblea dei soci e il nuovo piano industriale che possa rilanciare la società sul mercato. La valorizzazione del territorio romano e metropolitano sia ora focus cruciale del rilancio: la qualità del prodotto e l'importanza di un marchio presente da anni, infatti, rivela le altissime potenzialità dell'azienda che, adeguatamente guidata, potrà finalmente avere il giusto posto sul mercato. Ora - prosegue - sono tante le possibilità che si aprono per quanto riguarda la produzione del latte e dei suoi derivati ed è importante quindi puntare a un piano industriale che rilanci l'azienda in maniera concreta, che la faccia crescere valorizzando il territorio e tutto il mondo che le ruota attorno. Così potremo finalmente vedere sia tutelati tutti i lavoratori ma anche un aumento sostanziale dell'indotto che la società genera a Roma e nell'area metropolitana circostante". (segue) (Com)