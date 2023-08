Fvg: assessore Protezione civile, lavoriamo per ridurre tempi per stima danni da maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Friuli Venezia Giulia sta lavorando per cercare di ridurre il più possibile i tempi per la stima dei danni causati dal maltempo, grazie anche alla creazione di una unità di crisi in seno alla Protezione civile regionale. Lo ha assicurato l'assessore regionale con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, che oggi a Udine ha incontrato i rappresentanti degli ordini professionali per illustrare le modalità di ristoro dei danni causati dalle ripetute ondate di maltempo che si sono abbattute nelle settimane scorse sulla regione. “Stiamo facendo un importante lavoro preliminare, necessario e urgente, non poco complesso. Operiamo ancora con molte incognite che riguardano la stima del danno, la congruità del danno, le risorse disponibili da parte dello Stato, gli strumenti che il governo ci metterà a disposizione, i poteri che assegnerà e a chi”, ha sottolineato Riccardi. “Comprendiamo che chi ha subito un danno e deve risolvere un problema oggettivo, oggi si trova in difficoltà: per dare risposte al cittadino stiamo cercando di ridurre il più possibile i tempi, con la maggiore incisività, con il massimo coordinamento”, ha aggiunto l’assessore, assicurando piena assistenza ai Comuni, tramite personale della Regione, per il disbrigo delle pratiche. Riccardi ha ricordato che la Regione ha già avanzato la formale richiesta di emergenza nazionale e completerà l’istanza con il lavoro fatto nelle ultime ore. “Arriveremo a un numero, a una cifra – ha concluso l’assessore - che sarà trasferita allo Stato, con il quale abbiamo già avviato una interlocuzione”. (Frt)