Difesa: fonti stampa, l'Iran potrà progettare e produrre missili da crociera supersonici

- L’industria della difesa dell’Iran ha sviluppato le tecnologie necessarie per progettare e produrre missili da crociera supersonici, che viaggiano a una velocità di mach 1 (il muro del suono). Lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana “Tasnim”, sottolineando che questo missile è attualmente in fase di test e “darà inizio a un nuovo capitolo della potenza di difesa della Repubblica islamica”. Con l’acquisizione di questa tecnologia, la velocità dei missili da crociera iraniani aumenterà notevolmente e “sarà estremamente difficile affrontarli”, secondo il corrispondente per la difesa di “Tasnim”. Un missile supersonico è capace di raggiungere velocità superiori a quella del suono. In aeronautica, la velocità macroscopica viene misurata con il mach, vale a dire il rapporto tra la velocità di un oggetto in moto in un fluido e la velocità del suono nel fluido considerato. (Irt)