Roma: ritrovata la 12enne scomparsa da Tarquinia (2)

- La svolta nelle ricerche è arrivata grazie all'intervento della polizia postale che, in supporto agli agenti di Viterbo, ha monitorato l'utilizzo dei social della minore. Lo sblocco del telefonino di Benedetta e le indagini telematiche hanno permesso di ricostruire in tempi record la rete di persone che la stavano ospitando, dal momento della fuga. Grazie al monitoraggio del telefonino gli agenti sono riusciti a ricostruire gli spostamenti della giovane - principalmente in zona sud-ovest di Roma - e la rete di persone che stava frequentando. Una volta capito che gli agenti erano sulle sue tracce, la minorenne ha deciso volontariamente di tornare a casa.(Rer)