Ciclismo: Fontana, Lombardia orgogliosa di Lorenzo Milesi neo campione mondiale cronometro

- "Due ruote orobiche in cima al mondo. Complimenti a Lorenzo Milesi, il bergamasco trionfa ai Mondiali di Ciclismo di Glasgow e diventa campione Under 23 nella cronometro. Era dalla rassegna iridata di Varese 2008 che un italiano non conquistava la medaglia d’oro in questa specialità. Bravissimo Lorenzo, la Lombardia è orgogliosa di te". Lo scrive sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. (Com)