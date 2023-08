Brasile: Amazzonia, Lula accusa occidente di "neocolonialismo verde" sulle foreste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I paesi dei bacini dell'Amazzonia, del Congo e del Borneo-Mekong agiranno con decisione per preservare le tre più grandi foreste pluviali del mondo. Ma non si può parlare di foreste tropicali e cambiamenti climatici senza affrontare la responsabilità storica dei paesi sviluppati. Sono loro che, nel corso dei secoli, hanno maggiormente sperperato le risorse naturali e maggiormente inquinato il pianeta. Il 10 per cento più ricco della popolazione mondiale concentra oltre il 75 per cento della ricchezza ed emette quasi la metà di tutto il carbonio immesso nell'atmosfera. Non ci sarà sostenibilità senza giustizia. Né ci sarà sostenibilità senza pace", ha affermato Lula. (segue) (Brb)