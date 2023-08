Brasile: Amazzonia, Lula accusa occidente di "neocolonialismo verde" sulle foreste (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello stato brasiliano ha classificato come "inspiegabile" la ridotta partecipazione di Brasile, Congo e Indonesia ai meccanismi di finanziamento globale. "Nel Fondo globale per l'ambiente, nato in seno alla Banca mondiale, si riproduce la logica escludente delle istituzioni di Bretton Woods. Brasile, Colombia ed Ecuador sono tenuti a condividere un seggio nel consiglio di amministrazione del Fondo. La Repubblica del Congo e la Repubblica Democratica del Congo sono obbligate a condividere la presidenza con altri sei paesi. L'Indonesia è costretta a condividere la seggio con altri sedici paesi. Nel frattempo, paesi sviluppati come Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, Italia e Svezia occupano ciascuno il proprio seggio. Affrontare la mancanza di rappresentanza è un elemento essenziale di una proposta completa e profonda per la riforma della governance globale che vada a beneficio di tutti i paesi in via di sviluppo", ha sostenuto. (segue) (Brb)