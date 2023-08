Brasile: Amazzonia, Lula accusa occidente di "neocolonialismo verde" sulle foreste (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lula ha dunque sottolineato la necessità di unità tra i paesi che possiedono parte della foresta pluviale amazzonica. "Se non agiamo ora, non raggiungeremo l'obiettivo di impedire che la temperatura salga di oltre un grado e mezzo rispetto ai livelli pre-rivoluzione industriale". Il presidente brasiliano ha affermato che la dichiarazione congiunta firmata alla fine del secongo gioro del vertice sull'Amazzonia "sarà il primo passo verso una posizione comune da esprimere già alla Cop28, quest'anno negli Emirati Arabi Uniti, in vista della Cop30", che si terrà anche nella città brasiliana di Belem, nel 2025. (Brb)