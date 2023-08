Niger: Cgil condanna colpo di stato militare e auspica elezioni democratiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cgil inoltre esprime una forte preoccupazione per gli slogan pro-russi ampiamente intesi nelle manifestazioni di questi giorni a Niamey. La Russia si contraddistingue da anni per gravi violazioni dei diritti umani e sindacali e per aver aggredito con una guerra sanguinosa l'Ucraina. "Ribadiamo - si legge ancora - che la strada maestra è quella della diplomazia, auspicando che il governo transitorio crei le condizioni per elezioni governative democratiche il prima possibile. La CGIL estende la sua piena solidarietà alle organizzazioni sindacali nigerine e in particolare all'Ustn (Union Syndicale des Travailleurs du Niger), con la quale – tramite la Ong Nexus - realizziamo progetti di cooperazione per garantire protezione e maggiori diritti alle popolazioni migranti, con il sostegno dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo (Aics). La Cgil esprime gratitudine e apprezzamento per l'assistenza in loco fornita dall'Ambasciata italiana a Niamey nel garantire una veloce messa in sicurezza di tutto lo staff locale di progetto e tutti i concittadini italiani nel Paese". (Com)