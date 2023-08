Roma: Corbucci (Pd), grazie a grandi eventi si rilancia città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I grandi eventi "rappresentano per tutte le capitali del mondo un grande strumento di crescita economica, producono occupazione e risorse da destinare proprio alla tutela del patrimonio culturale e monumentale". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino del Pd, Riccardo Corbucci, in merito alle polemiche scoppiate dopo il concerto del rapper Travis Scott al Circo Massimo. "Demonizzare a tutti i costi i grandi eventi che si organizzano a Roma è un errore madornale - spiega -. La nostra città è certamente un meraviglioso museo a cielo aperto da fotografare, ma deve anche tornare ad essere una capitale viva, ricca di eventi ed esperienze, capace di utilizzare la propria bellezza naturale per offrire opportunità culturali, sociali e di intrattenimento che migliorino la qualità della vita delle romane e dei romani e al tempo stesso attraggano turisti provenienti da tutto il mondo". (segue) (Com)