Imprese: Generali, utile netto in crescita a 2,3 miliardi di euro nel primo semestre, solida posizione di capitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gli eccellenti risultati della prima metà del 2023 continuano a dimostrare l'efficacia della nostra strategia Lifetime Partner 24: Driving Growth’ e quanto Generali sia sempre più profittevole, diversificata, resiliente e con una solida posizione finanziaria”, ha sottolineato Donnet, che ha aggiunto: “Inoltre, il nostro gruppo sarà ulteriormente rafforzato dalle recenti acquisizioni di Liberty Seguros e Conning, che consentiranno il consolidamento della nostra leadership assicurativa in Europa e l’espansione della nostra piattaforma di asset management a livello globale. I risultati che presentiamo oggi sono stati raggiunti grazie all’impegno dei nostri colleghi e di tutti i nostri agenti: sono loro a rappresentare le solide fondamenta che permettono al gruppo di proseguire sulla strada della crescita sostenibile, creando valore per tutti i nostri stakeholder”. L’Amministratore delegato ha poi precisato che dopo le recenti acquisizioni fatte da Generali in cassa “restano 200 milioni a disposizione”. “Rimarremo comunque nella cornice annunciata di fusioni e acquisizioni”. Donnet ha quindi annunciato che il prossimo Investor Day si terrà il 30 gennaio 2024 a Milano. L’appuntamento sarà l’occasione per dare “ulteriori aggiornamenti” sulle acquisizioni di Liberty Seguros e di Conning ma anche per analizzare i progressi ottenuti alla luce degli obiettivi del piano strategico. Il direttore finanziario di Generali, Cristiano Borean, ha fatto presente che l’impatto della tassa sugli extraprofitti delle banche vale per Banca Generali “poco meno di 20 milioni di euro, per il gruppo Generali questo significa un impatto di poco meno di 10 milioni di euro per la nostra quota”. (Rin)