Serbia: Banca centrale, negli ultimi 10 anni debito verso la Cina aumentato di 12 volte

- Il debito della Serbia verso la Cina è aumentato di 12 volte negli ultimi 10 anni, passando da 305 milioni di euro a 3,7 miliardi di euro. Lo riporta l'emittente "Radio Free Europe" sulla base dei dati della Banca nazionale serba (Nbs), che rivelano che attualmente i prestiti cinesi costituiscono "l'8,4 per cento del debito estero totale della Serbia". Secondo gli stessi dati, il debito del Paese nei confronti della Banca europea per gli investimenti (Bei) è di 1,8 miliardi di euro, "due volte inferiore" al debito verso la Cina. La maggior parte del debito ricade sui prestiti ricevuti dalla Export–Import Bank of China. (Seb)