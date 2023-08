Pnrr: Corrotti (Fd'I), mozione Pd per nascondere loro flop

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex assessore Valeriani "annuncia mozione sui fondi Pnrr ma dimentica la catastrofe della giunta Zingaretti che non ha saputo gestire e visionare i molteplici fondi di cui poteva invece godere la Regione Lazio in tema di edilizia negli ultimi anni: tanto per dare un esempio, degli interventi annunciati nel 2021 solamente 5 milioni, su un totale di 300, hanno visto poi luce ma nessuno del Pd si è così tanto allarmato da presentare una mozione in merito". Così Laura Corrotti, consigliere regionale Fratelli d'Italia e presidente commissione urbanistica, politiche abitative e rifiuti. "Per rimanere in tema, solo Corviale ha in dote finanziamenti per oltre 130 milioni di euro di cui circa 20 già investiti, peccato che nessuno se ne sia accorto ma si cerca solamente di addebitare a chi oggi governa gli ultimi dieci anni di gestioni antieconomiche", conclude. (Com)