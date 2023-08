Strage Bologna: opposizioni Lazio, 1 settembre consiglio straordinario su De Angelis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 1 settembre alle ore 11 come deciso oggi nella conferenza dei capigruppo, si terrà il Consiglio straordinario del Lazio "che abbiamo richiesto qualche giorno fa dopo le gravissime affermazioni del responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio, Marcello De Angelis" sulla strage di Bologna. Lo scrivono in una nota i capigruppo di opposizione alla Pisana Mario Ciarla del Pd, Roberta Della Casa del M5s Marietta Tidei di Azione-Italia viva, Claudio Marotta di Verdi e Sinistra, Alessandra Zeppieri del Polo progressista e Alessio D’amato di Insieme per il Lazio. "Noi continuiamo a chiedere le dimissioni, chi rappresenta le istituzioni non può riscrivere la storia di questo Paese. Le vittime della strage di Bologna e i loro familiari meritano rispetto", concludono i capigruppo del Consiglio regionale del Lazio.(Com)