Etiopia: governo, principali città della regione di Amhara "liberate dalla minaccia dei banditi"

- Le principali città della regione di Amhara sono state "liberate dalla minaccia dei banditi" dopo giorni di combattimenti tra truppe dell'esercito e i combattenti della milizia Fano. Lo ha reso noto il governo dell'Etiopia. "Queste città sono state liberate dalla minaccia di questi banditi", si legge in una dichiarazione di un organismo di emergenza del governo federale, elencando sei città tra cui la capitale regionale Bahir Dar e la città di Lalibela. Secondo quanto riferito in precedenza da fonti locali citate dai media etiopi, si tratta del primo grande sfondamento sul campo di battaglia da quando sono scoppiati i combattimenti la scorsa settimana. Secondo le fonti, la Forza nazionale di difesa etiope (Endf) ha preso ieri il controllo del centro di Gondar, la seconda città più grande della regione di Amhara, ed è entrata nelle prime ore di oggi a Lalibela dopo che i miliziani si sono ritirati. La compagnia Ethiopian Airlines ha nel frattempo annunciato che domani riprenderanno i voli per Gondar e la capitale di Amhara, Bahir Dar, dove pure si sono verificati i combattimenti. Gondar e Lalibela sono tra le città in cui la scorsa settimana le milizie Fano hanno attaccato le truppe federali in quella che appare come la più grave crisi di sicurezza in Etiopia da quando si è concluso il conflitto nel Tigrè, lo scorso novembre. (segue) (Res)