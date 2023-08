Etiopia: governo, principali città della regione di Amhara "liberate dalla minaccia dei banditi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana il governo di Addis Abeba ha imposto lo stato d'emergenza nello Stato regionale di Amhara, mentre la compagnia Ethiopian Airlines ha annunciato la cancellazione dei voli da e verso le principali città della regione. Le milizie Fano, formate da combattenti di etnia amhara, erano un alleato dell'Endf durante la guerra del Tigrè, ma il rapporto in seguito si è deteriorato in seguito alla decisione del governo federale di integrarle nelle forze di sicurezza federali, come stabilito dall'accordo di pace siglato a Pretoria lo scorso 2 novembre con il Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf). La decisione ha causato una diffusa instabilità, culminata lo scorso 27 aprile con l'omicidio del leader del Partito della prosperità (Pp) nella regione, Girma Yeshitila. Il presidente dello Stato regionale etiope di Amhara, Yilekal Kefale, ha nel frattempo condannato gli scontri e ha sottolineato la determinazione sia del governo regionale che di quello federale a continuare la loro attuale “operazione di applicazione della legge” nella regione. (Res)