Scuola: Roma Capitale conferma buoni libro a famiglie e studenti (2)

22 luglio 2021

- Particolare attenzione sarà posta a garantire l'accesso ai buoni per le studentesse e gli studenti in condizione di fragilità e disagio abitativo, attraverso il supporto dei Servizi sociali municipali e dipartimentali. Inoltre, l'erogazione viene ampliata anche agli iscritti e alle iscritte ai percorsi di istruzione e formazione professionale (Iefp). "Anche quest'anno rinnoviamo il nostro impegno per assicurare alle famiglie un contributo all'acquisto del materiale scolastico. Una misura essenziale - spiega il sindaco di Roma Roberto Gualtieri - per garantire parità di accesso all'istruzione, con gli strumenti adeguati. Nessuno deve rimanere indietro a causa delle condizioni economiche, a maggior ragione quando si tratta del diritto allo studio. Continuiamo a costruire una città solidale, una comunità educante dove tutti devono avere il diritto al pieno accesso ai servizi e alla scuola". (segue) (Com)