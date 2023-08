Scuola: Roma Capitale conferma buoni libro a famiglie e studenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il buono libri - aggiunge l'assessora alla Scuola, Claudia Pratelli - contribuiamo in modo concreto alla mitigazione delle diseguaglianze, garantendo gli strumenti indispensabili per intraprendere il percorso formativo dei nostri studenti. Ringrazio il Consiglio comunale e in particolare i consiglieri Ciani e Fermariello per la collaborazione tesa a rendere sempre più efficace questo strumento. Inoltre quest'anno abbiamo fatto richiesta alla Regione Lazio per ampliare ulteriormente la lista dei prodotti acquistabili con i buoni, nonché per prorogare il termine di presentazione della domanda fino al mese di dicembre 2023", conclude. (Com)