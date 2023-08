Roma: Uilt Lazio, bene commissione per tariffe taxi, ora iter adeguamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente dalla giunta capitolina arriva il primo segnale positivo sulla delicata questione delle tariffe taxi. Ora, però, si acceleri sulla trafila burocratica per vedere al più presto rimodulato un sistema tariffario anacronistico e non più sostenibile che frena il processo di miglioramento del servizio". È quanto dichiara Alessandro Atzeni coordinatore regionale del settore taxi per la Uiltrasporti Lazio. "Come sempre noi saremo disponibili al confronto sul merito per poi dare un nostro contributo finalizzato al miglioramento delle condizioni lavorative degli operatori, senza trascurare le indispensabili garanzie da rivolgere all'utenza del trasporto pubblico non di linea", conclude la nota.(Com)