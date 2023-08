Usa-Arabia Saudita: il Pentagono ribadisce impegno per solida cooperazione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti ribadiscono il proprio impegno a mantenere solida la cooperazione militare con l’Arabia Saudita. È quanto ha dichiarato la sottosegretaria al dipartimento della Difesa statunitense, Sasha Baker, durante un colloquio telefonico con il viceministro della Difesa dell’Arabia Saudita, Abdulrahman bin Ayyaf al Muqrin, come riferisce l'emittente panaraba di proprietà saudita "Al Arabiya". “La sottosegretaria Baker si è congratulata con la controparte per la sua recente nomina e ha ribadito l’impegno degli Usa per un solido partenariato con l’Arabia Saudita in tema di difesa”, ha riferito, in una nota, il portavoce del Pentagono, Martin Meiners. Baker e Al Muqrin, inoltre, hanno sottolineato il carattere duraturo delle relazioni strategiche tra i due Paesi, che vanno avanti da oltre 80 anni. Lo scorso marzo, Washington e Riad hanno effettuato la prima esercitazione militare congiunta con manovre anti-drone nel centro di prova di Red Sands, a Riad. A maggio, inoltre, le Forze armate di entrambi i Paesi hanno lanciato un’esercitazione congiunta in territorio saudita, denominata Eagle Resolve 23, incentrata sulla difesa integrata aerea, missilistica e marittima. Inoltre, ieri, la Marina militare saudita ha dispiegato le proprie imbarcazioni al fianco delle navi da guerra inviate dagli Usa nel Mar Rosso.(Res)