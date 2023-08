Portogallo: nel primo semestre 12 omicidi legati a violenza domestica e 14,8 mila denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre dell'anno in Portogallo si sono registrati 12 omicidi nell'ambito della violenza domestica e 14.863 denunce. Come riferisce l'agenzia di stampa "Lusa", è quanto emerge dai dati disponibili sul sito della Commissione per la cittadinanza e l'uguaglianza di genere. Il portale, che pubblica statistiche trimestrali sui crimini e gli omicidi nell'ambito della violenza domestica, indica che a giugno sono state arrestate 1.310 persone per questo reato. Alla fine di giugno, 1.159 persone stavano scontando misure coercitive per violenza domestica, di 892 sotto sorveglianza elettronica, 103 in più rispetto allo stesso periodo del 2022. (Spm)