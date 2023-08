© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora un naufragio al largo di Lampedusa, 41 vittime innocenti partite dalla Tunisia e lasciate per cinque giorni in balia del mare. "Ma di tutto questo non c'è nemmeno una parola negli 'appunti di Giorgia'. Indifferenti, cinici, disumani di fronte al dramma dell'immigrazione". Lo scrive su X (ex Twitter) Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati. (Rin)