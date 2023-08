© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata ritrovata Benedetta Cristofani, la ragazza di 12 anni scomparsa 5 giorni fa da una casa famiglia di Tarquinia, in provincia di Viterbo. Secondo quanto si apprende, la giovane è stata trovata a Roma in buone condizioni e si trova attualmente presso la stazione dei carabinieri alla Cecchignola. Il papà aveva anche lanciato un appello per ritrovare la ragazza.(Rer)