Uganda: legge anti-gay, banca mondiale sospende finanziamenti al Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale non finanzierà più nuovi progetti in Uganda a seguito dell'emanazione, a maggio, della legge anti-gay, considerata una delle più repressive al mondo. In un comunicato stampa, l'istituto afferma che il provvedimento "vada fondamentalmente contro i valori della Banca mondiale", aggiungendo che a queste condizioni "non sarà presentato alcun nuovo finanziamento pubblico per l'Uganda dal nostro consiglio di amministrazione”. "Crediamo che il nostro obiettivo di sradicare la povertà su un pianeta vivibile sia realizzabile solo se include tutti, indipendentemente dall'etnia, dal genere o dall'orientamento sessuale. Questa legge minaccia questi sforzi", afferma l'istituto con sede a Washington. Diversi membri del Congresso Usa hanno chiesto a fine luglio al presidente della Banca mondiale Ajay Banga di sospendere “tutti i prestiti attuali e futuri” al Paese, “finché la legge contro l'omosessualità (non fosse) ritirata”. Il presidente Yoweri Museveni, al potere dal 1986, ha firmato la legge lo scorso 29 maggio, suscitando indignazione da parte delle organizzazioni per i diritti umani e di molti Paesi occidentali. (Was)