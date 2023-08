Niger: premier libico Dabaiba ribadisce sostegno a Ecowas e Unione africana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Abdulhamid Dabaiba, ha ribadito il sostegno all'Ecowas (Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale) e all’Unione africana per affrontare la situazione in Niger. È quanto emerso in occasione di un incontro di Dabaiba con l’ambasciatore del Niger a Tripoli, Issyad Ag Kato, secondo quanto riferito su Facebook. Durante il colloquio, il premier del Gun ha ribadito la necessità di “evitare il caos” che avrà “ripercussioni negative sulla regione”. (Lit)