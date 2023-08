Bosnia: Istituto statistica, turisti primo semestre a +21,9 per cento rispetto al 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi sei mesi dell’anno la Bosnia Erzegovina ha registrato il 21,9 per cento in più di turisti rispetto allo stesso periodo del 2022, per un totale di 732.379 presenze. Secondo quanto riporta l'Istituto di statistica del Paese balcanico, il numero di pernottamenti totali ammonta invece a 1.536.235, il 17,4 per cento in più rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno. Il numero di pernottamenti dei turisti locali è stato inferiore del 5,2 per cento rispetto al 2022, mentre quello dei turisti stranieri è stato superiore del 33 per cento. I turisti sono arrivati per la maggior parte dalla Croazia (19,4 per cento), dalla Serbia (16,3 per cento), dalla Slovenia (8,1 per cento) e dalla Turchia (7,1 per cento). (Seb)