Tim: chiude in rialzo in Borsa con indiscrezioni su memorandum Kkr per rete

- Il titolo di Tim chiude in Borsa con un rialzo del 5,7 per cento, a seguito delle indiscrezioni di “La Repubblica”, secondo cui il fondo statunitense Kkr sarebbe al lavoro per firmare entro Ferragosto un memorandum d’intesa per la rete di Tim con Cassa depositi e prestiti, il fondo F2i e il ministero dell’Economia e delle Finanze. In particolare, si tratterebbe di un accordo non vincolante, soggetto a diverse condizioni, che concederebbe un'esclusiva a Cdp, F2i e al Mef per rilevare una minoranza di blocco con forti poteri di governance. (Rin)