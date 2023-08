Banche: Rixi, prelievo extraprofitti norma di equità sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prelievo sugli extra profitti delle banche “è una norma di equità sociale”. Lo dice in una nota il deputato e viceministro al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, segretario della Lega in Liguria. “Si tratta di un provvedimento una tantum limitato al 2023 che trova la sua radice nell'innalzamento dei tassi voluto dalla Bce e che si è tradotto in una impennata insostenibile del costo del denaro per molte famiglie e imprese, a cui non è seguito un paragonabile aumento per i consumatori che hanno depositi sui conti correnti. Basta guardare gli utili del primo semestre 2023 per capire l'ordine delle dimensioni. Le risorse prelevate saranno a disposizione di mutui e taglio delle tasse. Un'operazione premiata oggi coi segni positivi sui titoli bancari, al di là delle speculazioni della prima ora", aggiunge. (Rin)