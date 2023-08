Colombia: Eln smentisce ipotesi di attentato a procuratore generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Esercito di liberazione nazionale (Eln) ha negato di aver pianificato un attentato contro il procuratore generale della Colombia, Francisco Barbosa. La notizia, diffusa in giornata dalla stessa procura, è "falsa" e risponde a un disegno dello stesso Barbosa per cercare di "sabotare" il dialogo in corso con il governo, si legge in una nota della delegazione dell'Eln presente al tavolo negoziale con l'esecutivo. In questo senso, si legge ancora, "non è casuale che il 3 agosto", con l'avvio del "cessate il fuoco" di 180 giorni, la "procura abbia lanciato la notizia sul figlio del presidente", Gustavo Petro. Il riferimento è sul fascicolo aperto per i presunti fondi illeciti nella campagna elettorale del 2022, istruito sulle base delle dichiarazioni rese alla procura da Nicolas Petro e dalla ex moglie Day Velasquez. La procura aveva formulato in mattinata l'ipotesi di un attentato sulla base di informazioni dell'intelligence militare, della polizia scientifica e di un funzionario della polizia giudiziaria. Il piano si sarebbe iniziato a ordire dalla confinante Venezuela, Paese in cui viene spesso segnalata la presenza della banda armata. Nel dettaglio, cinque alti dirigenti dell'Eln si sarebbero riuniti a luglio per iniziare a individuare e addestrare il personale incaricato dell'attacco. Un attentato da realizzare tramite "francotiratori, coordinati da 'el Rolo', capo di una delle fazioni urbane dell'Eln", si legge in una nota della procura, secondo cui per l'azione sarebbero stati stanziati oltre tre milioni di pesos (l'equivalente di circa 680mila euro). (segue) (Mec)