Colombia: Eln smentisce ipotesi di attentato a procuratore generale (2)

- Si tratta "di una modalità che fa parte del modus operandi degli attacchi armati di questo gruppo", avverte la procura sulla base delle prove raccolte "nelle diverse indagini in corso". Sul conto di 'el Rolo', soprannome del dirigente dell'Eln, si stanno per l'appunto registrando transazioni "sospette". Flussi di denaro "simili a quelli registrati in occasione dell'attacco alla scuola di polizia generale di Santander, nel gennaio del 2019, chiuso con la morte di 23 persone. La procura ha deciso di aprire un fascicolo di indagini per verificare "la fondatezza delle informazioni, raccogliere le prove necessarie e adottare le decisioni stabilite dalla legge". (segue) (Mec)